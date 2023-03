Optisport gaat de Gelenberg in Druten beheren, clubs enthousiast: ‘Een bewezen speler’

Geen politieke bril a.u.b. bij Polder: ‘Verhaal heeft niks met pro-boer noch met pro-activist te maken’

Samen met collega-filmmaker Bob Wilbers draaide Klaas van Eijkeren tussen de corona-lockdowns in ‘Polder’, een combi van psychologische thriller en drama over een varkenshouder en een dierenactivist. En nee, het is geen politiek pamflet.