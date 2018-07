'Opzet bij zes bermbranden langs Maas en Waalweg'

Aantal woningin­bra­ken blijft met één per drie dagen dagen laag

7 juli WIJCHEN/DRUTEN - Het aantal woninginbraken in de regio is afgelopen kwartaal stabiel gebleven. Gemiddeld om de drie dagen werd ergens een deur of raam opengebroken, want in de vier gemeenten werden in april, mei en juni in totaal 37 inbraken of pogingen daartoe ondernomen.