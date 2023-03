Ouderen met dementie en leerlingen Pax Christi samen in kunstproject: ‘Ontmoetingen zijn geluksmomentjes die ze zich herinneren’

Analyse BBB is in Maas en Waal écht van het platteland: ‘De Randstede­ling gaat niet in Wamel wonen’

De BoerBurgerBeweging ook een stadspartij? Tot op zekere hoogte. Ook grote steden stemden vorige week voor de boerenpartij, maar in het land van Maas en Waal blijkt de partij vooral in de kleine dorpen mateloos populair, zo blijkt uit een analyse. ,,Het vertrouwen is weg, de BBB voelt als een lokale dorpspartij.”