Paard slaat op hol in Horssen, koetsier en dier ernstig gewond: ‘Ik zie de beelden steeds terugkomen’

Het dier sloeg rond 12.30 uur door nog onbekende oorzaak op hol en belandde over een metalen hek bij een woning. De bestuurster van de koets raakte daardoor ernstig gewond. Volgens een getuige voelde de vrouw haar benen niet meer. Een traumahelikopter met een mobiel medisch team werd opgeroepen uit Rotterdam. De helikopter landde vlakbij het incident in een weiland. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Dierenarts was er snel

Het paard kwam op het hek terecht en raakte gewond. Het hek is door omstanders en de brandweer verwijderd. De dichtbij wonende dierenarts Coppes ontfermde zich over het paard, maar het is niet duidelijk hoe ernstige de verwondingen van het edele dier zijn. Het paard is met enige moeite in een trailer gezet en vervoerd. De brandweer heeft de stoep voor de woning schoon gespoten vanwege het vele bloed wat hier lag.



Een getuige zegt dat ze erg is geschrokken. ,,Ik zie de beelden steeds terugkomen. Ik hoop vooral dat het goed komt met de vrouw die gewond raakte.”