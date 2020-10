Pastoor Hermans mag van bisschop zijn omstreden erfenis van ongeveer 120.000 euro houden

Trouw- en feestzalen in de regio vrezen lockdown door besmet Nijmegen: ‘Je hebt ook de zorgen voor je personeel’

23 september TIEL/ ALTFORST - Dagenlang rinkelde zijn telefoon. Zeker twintig bruidsparen in spe belden vanuit de Randstad. Of zij hun bruiloft ook in het Gelderse Altforst konden komen vieren?