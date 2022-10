Politie achtervolgt vrouw uit Druten die stopteken negeert, waarna ze bij Zeewolde crasht

Het voertuig van de vrouw belandde ondersteboven in de berm. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten massaal uit voor het slachtoffer. De automobiliste is vervolgens met nog onbekende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Achtervolging

Politiewoordvoerder Ellen de Heer: ,,Agenten zagen de auto rond kwart voor drie rijden op de Zuigerplasdreef in Lelystad, met gedoofde lichten. Zij gaven de bestuurder een stopteken, maar daar werd geen gehoor aangegeven. De auto ging er met zeer hoge snelheid vandoor.’’



De politie is volgens De Heer achter de auto aangegaan en heeft geprobeerd het voertuig te laten stoppen omdat het rijgedrag van de vrouw andere weggebruikers in gevaar bracht. ,,Op de Larserweg, iets voorbij Lelystad Airport, raakte zij zeer waarschijnlijk de macht kwijt over het stuur.’’



De vrouw is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Er wordt getest of zij onder invloed was.’’