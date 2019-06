Politie laat jongeren in Druten zelf vuurtjes op Waalstrand doven, op last van boete

‘Ondergang’ sporthal Druten onvermijde­lijk

21 juni DRUTEN - Nog twee of misschien wel drie jaar wachten op je onvermijdelijke ‘ondergang’. Voor Anne en Ans Karsten, exploitanten van sporthal De Heuvel in Druten en bijbehorende horeca, is het realiteit. Zij maken al tien jaar de discussies mee over het opknappen van hun hal of de bouw van een nieuwe.