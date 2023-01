Politie pakt twee fietsendieven in Druten maar zoekt nog naar de eigenaren

Feestje in ‘de mooiste straat van Oss’

OSS - Het weer was tot op het laatste moment de onberekenbare factor. Een buitenfeestje in januari en ook nog op vrijdag de dertiende is dan ook de goden verzoeken, zou je denken. Toch kozen de bewoners van de Floraliastraat er bewust voor om buiten het glas te heffen op ‘de mooiste straat van Oss’.

