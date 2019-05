Politieheli ingezet in Druten bij aanhouden verdachten van inbraak

Frans Timmermans schudt ook Maas en Waal op

28 mei WIJCHEN/ BEUNINGEN/ DRUTEN/ WEST MAAS EN WAAL - Ook het Land van Maas en Waal is bij de Europese verkiezingen als een blok gevallen voor Frans Timmermans en zijn PvdA. In Wijchen, Beuningen en Druten werd de PvdA veruit de grootste partij. In West Maas en Waal eindigde de partij net achter de VVD.