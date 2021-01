Portret van een eigenwijze complotdenker op het altaar van Druten: ‘Ben je gek of ben je dom?’

Column Willem Claassen We hadden thuis de begrafenis nagespeeld, mijn opa's dood maakte indruk

8 januari De dood is vaak in mijn gedachten. Ik heb lang getwijfeld of ik die zin zo zou opschrijven, want ik wil geen slapende honden wakker maken. Ik weet dat het belachelijk is, om te denken dat ik invloed heb op zoiets, maar toch. De harten van de mensen om mij heen kloppen nog en dat wil ik graag zo houden.