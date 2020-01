Probleemjoch uit Druten wilde ex raken: ‘Ik zorg dat je naast je zusje komt te liggen’

Dj Jan en zijn vrienden van de Up & Down Discoshow mochten draaien op Mega Piraten Festijn

15 januari DRUTEN - Het was een grote wens van Jan de Wit, een van de dj’s van de Up & Down Discoshow: met zijn vrienden van 's Heeren Loo in Druten optreden voor een groot publiek. Het gebeurde. Tijdens het Mega Piraten Festijn in oktober vorig jaar mochten ze hun plaatjes draaien.