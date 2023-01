Putdekseldieven veroorzaken gevaarlijke situaties

Tientallen putdeksels gestolen in dorpen Renkum

OOSTERBEEK/ HEELSUM - Putdekseldieven hebben weer toegeslagen in de gemeente Renkum. De afgelopen weken werden 35 exemplaren uit het wegdek gewrikt en meegenomen: 33 in Oosterbeek Laag en twee in Heelsum. De diefstal kost de gemeente Renkum 3.500 euro.

23 maart