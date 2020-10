Rapper Capitano (23) helpt jongeren die schulden hebben: ‘Wij hadden het thuis ook niet breed’

Het idee komt van Evy van Hemmen, preventiemedewerker bij beide gemeenten: ,,Je ziet dat jongeren tegenwoordig steeds meer schulden maken en daardoor soms al heel jong in de problemen komen. Dat gebeurt in alle lagen van de bevolking. Jongeren laten zich gemakkelijk beïnvloeden om dure producten als merkkleding, apparatuur en auto’s te kopen.”

Jongerenwerkers

Evy wilde de jongeren aanspreken op hun niveau en kwam via jongerenwerkers in contact met Fabio. Die vond het meteen een geweldig idee en bedacht een rap en een clip.

Fabio: ,,Wij hadden het thuis ook niet breed, dus ik kan me wel een beetje verplaatsen in de doelgroep. Ik droeg goedkopere kleding dan mijn vrienden en besloot al jong dat ik mijn eigen geld wilde verdienen. Ik vind: je moet het pas uitgeven als je het hebt. Ook besef ik dat geld niet echt gelukkig maakt. Die boodschap probeer ik over te brengen in mijn nummer ‘Geld’. Het is de boodschap van de gemeente, maar verteld in mijn woorden.”