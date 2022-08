Regen, eindelijk! Maar een onweersbui spoelt de droogte niet weg

Nog niet gebarsten

Woensdag keerde ze terug om het verschil vast te leggen, na een paar buien regen. De Waal heeft zich nog verder teruggetrokken, maar de regen maakt dat dit verse stuk Waalstrand nog niet gebarsten is. Het lijkt alsof blauwalgen een groeistuip hebben gehad in het bijna stilstaande water vlak bij de oever.



De Waal stijgt de komende twee dagen waarschijnlijk heel licht, maar de verwachting is dat de waterstand komende maandag nog 5 centimeter lager zal zijn dan nu.



De Maas blijft beter op peil, hoewel die rivier ook lager staat dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat relatief hoge peil komt door de vele stuwen in de Maas waarmee het wegvloeien van water naar de zee kan worden tegengehouden.