Reuzeontbijt in Druten is een pluim voor iedereen: ‘Kunnen we dit niet elke week doen?’

Oude foto’s Druten zwengelen trots en kooplust aan: ‘Ik merk bij mijn klanten de histori­sche interesse’

DRUTEN - Historie is populair in Druten. Dat hoort juwelier Gérard van Woerkom zowat iedere dag in zijn winkel aan de Hogestraat. Daar moeten we iets mee, dacht hij. En dat gebeurt nu ook: na de vakantie komt er een historische route voor de plaatselijke liefhebbers, de toeristen en als lokkertje voor het winkelend publiek.

14 augustus