Ruud en Nelke wonen aan de Waal: ‘De langste nevengeul van het land stroomt door onze tuin’

,,Kom eerst maar eens even ons magische uitzicht bewonderen", zegt Ruud van Kraaij. ,,Kijk, daar in de verte achter de rivier zie je vrachtwagens rijden. Daar ligt de A15, met direct erachter de Betuwelijn. Weer iets verder naar achteren volgt Wageningen met zijn hoge sterflats. En links de Grebbeberg en Rhenen. Bij helder weer zien we zelfs de toren van de Cunerakerk. We wonen in een appartement aan de Horst in Druten, net achter de dijk, nu sinds 5 februari 2014. Ons appartement hebben we gekocht op tekening. Dit wordt een unieke plek, dat wisten we zeker.’’