Sayge (8) uit Nijmegen is Europees kampioen kickboksen: huldiging bij Drutense boksschool

vrijdaginterview De burgemees­ter van Druten vindt ‘waarnemen’ wel genoeg

15 februari DRUTEN - In haar werkkamer in het gemeentehuis van Druten hangen nog de foto’s van haar voorganger Luciën van Riswijk. ,,Die worden nog opgehaald’', zegt Corry van Rhee-Oud Ammerveld (62) uit Tiel. Na West Maas en Waal en Scherpenzeel wordt dit haar derde gemeente in ruim twee jaar als waarnemend burgemeester.