School in Puiflijk plaatst hoge schutting tussen huis en schoolplein tegen prikkeldraad-gevaar

Jubileum­con­cert in teken van de liefde

16 maart DRUTEN - Bij Orpheus geven ze graag glans aan jubilea. Vandaag viert de koninklijke gemengde zangvereniging uit Druten het feit dat ze 170 jaar geleden is opgericht. Het operagala Orpheus zingt ‘Orpheus’ is de eerste mijlpaal in het jubeljaar van een vocalistenclub waar Maarten-Jan Dongelmans 24 jaar dirigent bij is.