Scooterrijder ramt hek en wordt aangehouden

Krijgen alle Oekraïners inmiddels hun leefgeld? ‘Na een aanlooppe­ri­o­de gaat het goed’

DRUTEN/WIJCHEN - Leefgeld regelen voor Oekraïense vluchtelingen is niet eenvoudig. In Wijchen en Druten gaat het nu naar eigen zeggen ‘na een aanloopperiode’ goed. Maurits Klaver, die opvang van Oekraïners bij gastgezinnen in Maas en Waal coördineert, vindt van niet. Het is een botsing tussen een enorme bult werk en regelgeving aan de ene kant en activisme en emotie aan de andere.

25 mei