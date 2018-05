Site voetbalclub op zwart door nieuwe privacywet

Volledig scherm © Screenshot website Dio '30 Sportverenigingen moeten nu van elk lid afzonderlijk toestemming hebben om de naam en foto te mogen gebruiken voor eigen publicaties. Dat hadden ze voor gisteren, bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, moeten regelen.



Dat is niet alle clubs gelukt. Sommige halen daar hun schouders over op en nemen geen verdere maatregelen of hebben de deadline op eigen risico doorgeschoven. Andere, zoals Dio '30, nemen de wet uiterst serieus. De Drutense voetbalvereniging zal voorlopig geen wedstrijdverslagen plaatsen met namen van spelers. Op foto's zullen spelers zo veel mogelijk onherkenbaar zijn.



Elistha uit Elst vindt dat het sowieso te veel tijd en energie kost om alle leden toestemming te vragen en vervolgens rekening te houden met de 'weigeraars'. De voetbalclub heeft daarom besloten alle namen, pasfoto's en geboortedata te verwijderen van de eigen site.

Rare situatie

Uit oogpunt van vrije nieuwsgaring mogen media wel namen en gegevens van alle spelers plaatsen in de krant of op hun website, zonder schriftelijke toestemming, bevestigt toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Het is een rare situatie'', vindt voorzitter Hans Berendsen van Dio '30. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft eerder gezegd niet direct te zullen optreden. Maar Dio '30 wil geen enkel risico lopen. ,,Met de drank- en horecawet dachten we destijds ook dat het niet zo'n vaart zou lopen. Maar voor het schenken van een biertje aan een 17-jarige hebben we een boete gekregen van 1.400 euro.''

Eerder maatregelen nemen was beter geweest, beaamt Berendsen. ,,Maar de nieuwe wet is gecompliceerd en vergt daardoor veel tijd. We doen dit werk allemaal vrijwillig.''

Geen examenuitslagen

Door de nieuwe Europese privacywet komt er ook een eind aan de traditie in de Gelderlander om alle geslaagden in het voortgezet onderwijs bij naam te noemen. Scholen moeten hiervoor nu van elke leerlingen afzonderlijk toestemming vragen en dat vinden de meeste te omslachtig.

Bedrijven en instellingen hebben de afgelopen dagen mailtjes gestuurd naar klanten en leden om toestemming te vragen voor de opslag van persoonsgegevens. De Arnhemse verkoper van maatpakken, Dutch Spirit, had daar geen zin en heeft besloten maar helemaal te stoppen met de nieuwsbrieven. 'En hoewel machtige bedrijven en overheden nog steeds gehackt kunnen worden zullen wij vanuit Dutch Spirit er alles aan doen om je gegevens te beschermen', schrijft het bedrijf in een mail.

Veel tijd

Bij het Radboudumc ging veel tijd zitten in het inzichtelijk maken wat de nieuwe wet precies betekent voor het Nijmeegse ziekenhuis. ,,Uiteindelijk bleek dat we aan een heel aantal onderdelen van de wet al uitvoering geven'', zegt projectleider Nienke Plass-Verhagen. ,,Het belangrijkste verschil met de oude situatie is dat we meer aantoonbaar moesten maken waarom we bepaalde gegevens opslaan. Dat is nu gebeurd.''