Slachtoffer frontale botsing Maas en Waalweg reed op verkeerde weghelft

De politie liet eerder in een tweet weten dat een mislukte inhaalmanoeuvre mogelijk de oorzaak is van het ongeval. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek”, vertelt een woordvoerder nu. ,,Getuigen en betrokkenen zijn of worden gehoord. Omdat de bestuurder van de auto die op de verkeerde weghelft terechtkwam is omgekomen, houden we er rekening mee dat de precieze toedracht nooit wordt achterhaald.”