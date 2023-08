Kiosk in Druten is al meteen een grote trekpleis­ter: ‘Ik wil Sinter­klaas erin zetten’

Het duurde even voordat de Nijmeegse kiosk op de Markt in Druten stond, maar hij staat er én werd zaterdagmiddag geopend. Het nieuwe ‘winkeltje’ blijkt een trekpleister voor wie iets kwijt wil aan de Drutenaren. ,,Ze hebben me iets leuks in de schoenen geschoven.”