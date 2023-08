Lezersbrieven Lezersbrie­ven: Noem deze moeilijke beslissing alstublief geen zelfmoord

Duidelijk verhaal over zonnepanelen en energiemaatschappijen in de krant van 29 augustus. Ook ik ben van mening dat wel het héle verhaal moet worden verteld. Het hele verhaal is namelijk dat we minder energie (gas, elektra) moeten gaan gebruiken, direct (via verwarming) en indirect (via het energie- en grondstoffen verslindende produceren van diverse producten). Dus het accent moet gelegd worden op het isoleren van woningen, het hergebruiken van producten en grondstoffen, kortom: op de bewustwording van onze onverantwoorde overconsumptie.