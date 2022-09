Soroptimisten wandelen voor een groener Ghana; maar wat is dat eigenlijk? Een soroptimist

‘Niemand zit te wachten op dreigingen van actiegroe­pen’ tijdens Oogstdagen in Appeltern

APPELTERN - Terwijl het boerenprotest landelijk nog lang niet is uitgeraasd, blijft het in Maas en Waal vriendelijk. De Oogstdagen kiezen de weg van voorlichting over het boerenleven en het vieren van een gezamenlijk feestje.

3 augustus