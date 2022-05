Speeddaten voor banen bij Boldershof: tientallen banen te vergeven

’s Heeren Loo, de organisatie waar Boldershof onder valt, gaat in al haar vestigingen proberen ‘speedbanen’ te creëren. Het is keihard nodig, weet Andrea Nagel. Zij is ‘corporate recruiter’, mensenjager van het vriendelijke soort. Ze zorgt voor het invullen van de overmaat aan vacante functies.,,Er is overal in de gehandicaptenzorg een krankzinnig grote roep om personeel. Als je te krap zit, werkt dat niet bevorderend voor de sfeer op de groep”, zegt Nagel. Op Boldershof zijn tientallen banen te vergeven, ongeveer een veertiende van het totale personeelsbestand.