Stevige buien met fors onweer in Druten vandaag

Doemdenken over klimaat in de ban bij de Kinderdenk­tank in Beuningen

,,Kunnen we dan nog wel leven?” Of: ,,kunnen we nog wel auto’s hebben?” Dat waren de sombere gedachten die de leden van de Beuningse Kinderdenktank vorig jaar uitten als ze gevraagd werd hoe ze in 2040 verwachten te leven. Daarom gaat het roer om: de leerlingen gaan op bezoek bij bedrijven die bijdragen aan een betere toekomst.