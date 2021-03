Strijd voor ‘eigen huurder eerst’ krijgt vaart: ‘We zien dat mensen te veel jaren op de wachtlijst staan’

Heeft Drutense wethouder gejokt over bouwplan? Nee, ‘gewoon geciteerd’

25 februari DRUTEN - Heeft wethouder André Springveld de Drutense gemeenteraad misleid? Die vraag stelde Haci Aslan van Welzijn Druten donderdagavond in een raadsvergadering. Hij vindt dat hij en zijn collega’s, ‘op zijn minst op het verkeerde been zijn gezet’ door wat Springveld heeft verteld over het bouwplan Buitenplaats in Afferden.