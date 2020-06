Supermarkt Deest sluit deuren: ‘Een dorpswinkel runnen, is in deze tijd bijna niet meer te doen’

Al langer dacht hij er aan om de dorpswinkel te sluiten. Begin van dit jaar hakte hij de knoop: zaterdag 27 juni gaan de deuren voorgoed dicht. ,,Ieder jaar nam de omzet verder af. Het is niet meer rendabel”, zegt Beukema, die zelf in één van de vier appartementen bij de supermarkt woont.

Veertig jaar

Zijn vader begon veertig jaar geleden in Deest met de verkoop van levensmiddelen. Begin jaren negentig nam Beukema (junior) de andere supermarkt van het dorp over en voegde die samen met de winkel van zijn pa. Het was een goede zet: menig inwoner van Deest deed in de jaren die volgden boodschappen bij hem. Op het hoogtepunt had hij zes part- en fulltimers in dienst.