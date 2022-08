Te weinig animo: nieuwe Bogerd Zomerweek geannuleerd

DRUTEN - De Bogerd Zomerweek in Druten gaat niet door. Het culturele programma dat het centrum had opgetuigd om kinderen en ouderen samen te brengen, heeft te weinig inschrijvingen.

Dit meldt cultuurcoördinator van De Bogerd Monique Leijen. ,,We hadden voor maandag tot en met donderdag workshops in drie categorieën georganiseerd: drama, zang en techniek. Voor elke categorie wilden we een groep van minimaal tien mensen, het werden er tien in totaal.”

Dat aantal is echt te weinig om de week succesvol te laten zijn, zegt ze. Ze besloot daarom de Bogerd Zomerweek te annuleren.

De Zomerweek was dit jaar voor het eerst. Een initiatief om jongeren en ouderen in Maas en Waal samen de workshops te laten doen. Leijen: ,,Met de gedachte: jong leert van oud en oud leert van jong. Vier dagen achter elkaar, dan krijg je een opbouwende lijn. Iedereen was op zich enthousiast over het aanbod.”

Wel kreeg ze de vraag of één dag ook mogelijk was. Maar dat past niet bij de opzet. ,,Dan krijg je een wisselende samenstelling en kom je niet tot een eindresultaat.” Deelnemers konden onder andere zangles krijgen en basislessen toneel. ,,Tijdens de workshop techniek wilden we laten kijken hoe foto’s maken vroeger ging en hoe nu.”

‘Pot geld blijft staan’

Waarom zo weinig mensen zich inschreven, kan Leijen niet zeggen. ,,Het kan door de vakantie komen. Misschien dat mensen na corona weer massaal weggaan.” Ze had alle scholen van Groeisaam aangeschreven en een advertentie gezet in het blaadje van seniorenvereniging Dronio in Druten. ,,Dronio gaf aan hetzelfde probleem te hebben met hun activiteiten. Het is een tendens.”

Leijen had voor de Bogerd Zomerweek subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland, én gekregen. ,,Die pot geld blijft staan. Wat in het vat zit verzuurt niet, dat hebben we ook aangegeven bij de mensen die zich hadden opgegeven. Na de zomer gaan we kijken of we het misschien naar de herfstvakantie of de kerstvakantie gaan verplaatsen.”