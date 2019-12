Twee Maas en Waalse jongens zetten als Het Feestteam vol Ziggo Dome op zijn kop

De vlaggen­mast-kerst­boom is dé trend in Maas en Waal dit jaar

21 december BENEDEN-LEEUWEN - Vlaggenmast-verlichting is dé trend dit jaar voor de kerstsfeer in de tuin. De paal met lampjes is overal te zien. In de Betuwe, in de omgeving van Nijmegen en dus ook in Maas en Waal. Bijvoorbeeld aan de Appelstraat in Beneden-Leeuwen.