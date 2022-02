Twee mannen naar het ziekenhuis na ongeluk op de N322

In een lange bocht van de N-weg botsten de auto’s kort voor 07.00 uur vanmorgen op elkaar. Beide bestuurders zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een mobiel medisch team per traumaheli. De weg was enkele uren afgesloten.



Er is al langere tijd veel te doen over de veiligheid op de Maas en Waalweg, nadat hier meerdere ongelukken gebeurden.