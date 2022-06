Twijfelen tot het laatste moment, maar: geslaagd!

DRUTEN - In mei ging het examen Nederlands voor vwo 6-leerlingen Thessa Damman (17, Druten), Julian van den Heuvel (17, Bergharen) en Tom van Halen (18, Druten) van het Pax Christi College in Druten ‘best goed’. De andere vakken: soms pittig, maar oké. En toen was het wachten. Donderdagmiddag kwam het verlossende telefoontje van hun mentor: ,,Geslaagd!”

Julian: ,,Ik twijfel altijd, maar dat is eigenlijk voor niks. Het ging echt heel goed.” Hij werd het meest verrast door het cijfer voor het vak kunst: ,,Een 8,6. Dat is wel leuk.”

Thessa had er eigenlijk wel vertrouwen in, maar helemaal gerust? Nee, dat nu ook weer niet: ,,Het examen was wel echt heel moeilijk.”

Ook Tom sloeg aan het twijfelen: ,,Vooral over wiskunde en natuurkunde. Ik keek de antwoorden na en dacht: heb ik het wel goed gedaan? Dan laat je het los.”

De drie pakten donderdagavond hun momentje op de rode loper die Pax traditiegetrouw voor haar geslaagde leerlingen uitrolt.

En nu? Thessa: ,,Veel werken, in de horeca. En ik ga nog met een vriend naar een camping op de Veluwe. Genieten van de natuur.” Zaterdag volgt eerst nog wel even een selectiedag van de Hotelschool in Den Haag, daar wil ze na de vakantie heen. ,,Ik heb een gesprek en ik moet wat toetsen maken. Dat moet wel goedkomen.”

Julian: ,,Ik ga nu vooral rusten, een weekje naar Engeland en een weekend weg met mijn broer.” Na de zomer gaat hij studeren aan de Radboud Universiteit. ,,Ik wist eerst niet wat ik wilde. Aan het begin van het schooljaar ben ik op onderzoek uitgegaan.” Keuze: communicatie- en informatiewetenschappen.

Tom: ,,Met vrienden op vakantie naar Mallorca, lekker uitrusten.” En wat geld verdienen. ,,In de horeca bij de Vierdaagsefeesten en bij Aan Dek op de Veerdam.” Daarna kiest hij bouwkunde. ,,Op de HAN, dat is meer praktijkgericht en op de universiteit is het in het Engels, niet mijn sterkste vak.”

Thessa: ,,Nu gaan we uit, naar Nijmegen!”