Uiterwaarden Maas en Waal nog open, Millingerwaard op slot vanwege hoge waterstand

Laserpen uit Afferden verblindde piloot Apache; vader lijkt zoon (21) te willen beschermen

25 januari ARNHEM – Was het de vader of de zoon die in april 2019 met een laserpen vanuit hun tuin in Afferden in het donker omhoog tot twee keer toe een Apache helikopter bescheen? De piloot kreeg een stekende pijn in zijn linkeroog, raakte verblind en gedesoriënteerd.