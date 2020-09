Vader uit Druten beschuldigd van ontucht: ‘Ze is mijn eigen dochter, daar ga ik toch niet aanzitten’

Video Al weken geen nieuwe coronage­val­len meer: wat is het geheim van Druten?

26 augustus DRUTEN - Het coronavirus waart nog steeds rond in Nederland, maar er zijn ook gemeentes waar al weken of maanden geen enkel geval is gemeld. Het gaat in onze regio om de gemeenten Rozendaal, Buren en Druten. Is het toeval, of worden de regels strenger nageleefd?