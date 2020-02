Vals geld duikt op in regio: school in Druten stuit op nepbiljetten, politie krijgt meldingen uit Doesburg en Rheden

Ook vanuit Enschede kreeg de politie begin januari meldingen van twee winkeliers over betalingen met een vervalst biljet van 100 euro. De politie kan niet zeggen of er sprake is van een golf in Oost-Nederland. Een woordvoerder stelt dat er ‘geen compleet beeld’ is en dat cijfers daarom niet worden verstrekt.



Volgens De Nederlandsche Bank is de kans dat vals geld in je portemonnee terechtkomt ‘zeer klein’: zo’n 0,002 procent. Vorig jaar werden landelijk bijna 39.000 vervalste biljetten ontdekt. ,,In totaal controleert het Nederlandse bankwezen jaarlijks zo’n 1,8 miljard eurobiljetten.’’