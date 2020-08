Vechtpartij bij Drutens cafetaria kan zaak van justitie worden, ‘molotovcocktail’ nog in onderzoek

fotoserie Drutense vissen leggen het loodje door hitte en zuurstofge­brek

11 augustus DRUTEN - Vissen kunnen niet zonder zuurstof. Nu het heet is en de plas over de Drutense Waaldijk ter hoogte van De Horst laag staat, zonder enige toevoer van vers water, zijn de vissen gedoemd. Stinkend en stijf liggen ze met hun buik omhoog in het water of rottend op de oever.