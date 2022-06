Veel vlees, weinig pit: de ideale kers, zeggen de Bouwmans broers uit Puiflijk

MET VIDEO Examencar­na­val in Druten: het Paxgala met pronkstoet

DRUTEN - Het lijkt wel carnaval. Dat is de uitgelaten sfeer van het Paxgala, het feest van de leerlingen van de middelbare school Pax in Druten die eindexamen hebben gedaan. Het meest spectaculaire onderdeel, waarvoor veel Drutenaren uitlopen, is de stoet door het dorp van chique en extravagant uitgedoste leerlingen.

3 juni