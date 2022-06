Veel zweet maar geen oververhitting: beachvolleybaltoernooi op de Markt in Druten

met videoIn het mulle, hete zand naar de bal duiken, dit weekend was de 24ste editie van het Beachvolleybaltoernooi op de Markt in Druten. Mét voldoende water, zonnebrand en korte wedstrijden. Want het was warm, heel warm.

Wie zaterdag de Markt op liep kreeg al snel de geur van zonnebrandcrème in zijn neus. Overal stonden flacons en er werd goed gesmeerd. Organisator DVV (Drutense Volleybal Vereniging, red.) wist van tevoren dat het meer dan 30 graden werd en had daarom wat extra maatregelen genomen. Zo duurde een wedstrijd maar twee keer tien minuten.

Twee spelers voeren een gesprekje onder de vernevelaar die was neergezet en koelen zo even lekker af. Ook de tuinslangen vinden gretig aftrek. Even het zand afspoelen en de flesjes bijvullen met water. ,,Mag ik een Despo!”, klinkt het bij de bar. Sommigen wagen zich al aan een flesje Desperado bier tussen de wedstrijden door. Want het toernooi gaat voornamelijk om de gezelligheid. Er is muziek op het plein en er kan gesnackt worden.

‘Sukke Sokken’

Na een paar jaar afwezigheid ging het toernooi dit jaar weer door. Als vanouds was er veel animo voor. Ook Jos de Jong was met zijn team ‘Sukke Sokken’ uit Afferden weer van de partij op deze 24ste editie: ,,Hoeveel keer we meedoen, weet ik niet precies, maar al heel veel vaak.” De Jong zit met de andere Sokken in de poule van gevorderden die op veld 10 spelen.

Hij volleybalt al meer dan veertig jaar. ,,Bij Blok’69 in Afferden.” Ook het beachvolleybal is hem niet vreemd. Blok’69 heeft samen met DVV een zandveld aangelegd. ,,Bij de Klapstraat in Afferden. Zij gebruiken het op donderdag, wij op woensdag.” Voor het toernooi nog even oefenen lukte niet. ,,Een aantal van onze jongens hadden tot gisterenavond nog competitie in de zaal.”

De Jong was naast speler op het ‘veld’, ook EHBO’er. Hij wordt weggeroepen. Iemand die door de hitte bevangen is? ,,Nee, iemand in korte broek die op de motor met zijn been tegen de uitlaat is gekomen.”

Jos de Jong (geel shirt in het midden aan het net) op het Beachvolleybaltoernooi op de Markt in Druten. Het is warm. De spelers spelen maar twee keer tien minuten.