Vergapen en kwijlen bij peperduur blinkend chroom: oldtimers onder veilinghamer

Subsidie voor histori­sche dag in Bogerd

11 mei DRUTEN - Voor een dag over de geschiedenis van Maas en Waal in cultureel centrum D'n Bogerd in Druten op 2 november geven burgemeester en wethouders van Druten een subsidie van 3000 euro aan de Historische Vereniging Tweestromenland. Tijdens deze dag vinden twee voorstellingen rond het boek Grote Werken plaats op het podium van het Agoratheater in D'n Bogerd. Het theater werkt daarvoor samen met de historische vereniging.