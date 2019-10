Verongelukte motorrijder is 67-jarige Drutenaar

Basisscho­len 't Klòsterhûfke en St. Victor: samen of apart in Deest of Afferden

26 oktober AFFERDEN / DEEST - Blijven de twee basisscholen in Deest en Afferden in de toekomst bestaan, of is het verstandiger in een van beide dorpen één nieuwe school te bouwen? Schoolbestuur SPOM trekt er tot volgende zomer voor uit om daar een antwoord op te vinden, samen met het team en de ouders.