Verontwaardiging over ‘dierenleed’ op Leste Mert

Het traditionele dorpsfeest met de veemarkt werd afgelopen week weer in Druten gehouden. Zo'n tachtig koeien, maar ook paarden en pony's zijn op de markt te zien. Karen Soeters van Animals Today, een stichting die opkomt voor dierenrechten, vindt dat op het filmpje duidelijk te zien is dat de koe gestrest is.



Ze benadrukt dat dergelijke evenementen heel goed zonder dieren te houden zijn. ,,Het is belangrijk dat tradities en feesten behouden blijven, maar we moeten ervan af dat we daarbij dieren gebruiken. Het lijkt heel gezellig voor de bezoekers, maar de dieren ervaren dat echt niet zo.”



Ze wil daarom een oproep doen aan de gemeente Druten om de invulling van de markt te heroverwegen.