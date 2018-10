Vijf maanden cel voor bijten en geven van kopstoot aan hulpverleners

Druten trekt weer geld uit voor evenemen­ten

9 oktober DRUTEN - Er is weer geld voor leuke dingen in Druten. Subsidie was de afgelopen vier jaar een steeds minder voorkomend woord in Druten. Nu de gemeente weer wat ruimer in de slappe was zit, trekken de regerende partijen Kernachtig Druten en de samenwerkende dorpslijsten de registers weer enigszins open.