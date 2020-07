Volkszanger Jack maakt coronasingle over zijn kleinzoon Jim: ‘Zo gek om dat mannetje niet te mogen oppakken’

Techniek Nederland fel tegen opheffen opleidin­gen Pax Christi College: ‘Onbegrij­pe­lijk’

9 juli De landelijke ondernemersvereniging Techniek Nederland is fel gekant tegen de opheffing van de twee 'harde' technische uitstroomprofielen op het Pax Christi College in Druten en Beneden-Leeuwen. In een brief aan Alliantie Voortgezet Onderwijs, het overkoepelende schoolbestuur, noemt voorzitter Doekle Terpstra het voornemen 'onbegrijpelijk'.