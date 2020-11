Vrees voor nog meer besmettingen vogelgriep: export van eieren en kuikens stopt

Psychisch kwetsbaar? Sta samen sterk met Mahery in Afferden

12 oktober AFFERDEN / DRUTEN - Karin Broere (42) uit Druten heeft een lange adem. En dat is nodig ook. In dorpshuis De Meent in Afferden is ze in augustus begonnen met een inloop voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: Mahery. Het initiatief groeit druppelsgewijs.