Vrijspraak voor vader en zoon uit Afferden na beschijnen Apache met laserpen: ‘Niet te bewijzen’

ARNHEM – Het valt niet te bewijzen of het nu een 59-jarige man uit Afferden of zijn 21-jarige zoon is geweest die in het donker tot twee keer toe met een laserpen naar een Apache-helikopter van defensie heeft geschenen en de piloot heeft verblind. De rechtbank sprak maandag vader en zoon allebei vrij.

Het incident gebeurde in april 2019. De piloot kreeg door het licht een stekende pijn in zijn linkeroog. Hij raakte verblind en gedesoriënteerd.



Ook de copiloot was het zicht op de vlieginstrumenten enkele seconden kwijt. De piloot kon de helikopter even later veilig laten landen, maar hij had wel oogletsel. Pas maanden later zag hij niet meer dubbel en kon hij weer nachtelijke vluchten uitvoeren.

De officier van justitie sprak op de zitting twee weken geleden over het gevaar voor de luchtveiligheid dat op die manier werd veroorzaakt. De helikopter vloog op 230 meter hoogte en met een snelheid van 250 kilometer per uur boven bewoond gebied. ,,Als er iets misgaat, hebben ze drie seconden voor ze de grond of objecten raken”, aldus de officier van justitie. ,,Dit zijn geen grappen. Dit is geen kwajongenswerk. Hier zetten we vol onderzoek op.”

Achtertuin

Uit camerabeelden bleek dat één persoon vanuit de achtertuin van het gezin in Afferden naar boven had geschenen. De vader zei op zitting dat hij het was geweest. Hij had geronk gehoord, wilde zien wat het was en had een laserpen gepakt. Hij bood zijn excuses aan, zeggend dat hij zich niet had gerealiseerd dat het zo had uitgepakt.

Maar de officier van justitie hield de zoon verantwoordelijk en eiste een werkstraf tegen hem van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden. De zoon ontkende. ,,Ik vind het heel erg voor de piloten, maar ik heb het niet gedaan.”

Drie laserpennen

Het gezin had drie laserpennen in huis. De ene kwam van een markt in Wamel, de andere twee waren bij webwinkel AliExpress besteld. De pennen werden vooral gebruikt om op de vloer te schijnen, waarbij de hond achter de lichtbundel aanging.



De vader zei dat hij de kleinste had gebruikt, maar volgens het Openbaar Ministerie moet het de grootste laserpen zijn geweest. Volgens vader en zoon deed die het niet. Er miste een onderdeel die op dat moment in bestelling was.

De rechtbank oordeelde dat de vader weliswaar heeft bekend, maar dat sommige dingen in zijn verklaring niet kloppen. Ze is niet overtuigd dat hij het daadwerkelijk heeft gedaan. Daarnaast oordeelde ze dat de zoon de laserpennen wel heeft aangeschaft, maar dat maakt hem niet tot de dader. ,,Het valt simpelweg niet vast te stellen wie de Apache heeft aangestraald”, aldus de rechtbank. Dat betekent vrijspraak voor beiden.

De in beslag genomen laserpennen zijn ze kwijt.