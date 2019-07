Vuur in de oven van steenfabriek Vogelensangh brandt al 31 jaar

KijkenSteenfabriek Vogelensangh in Deest is de laatste kolengestookte ringoven van Nederland en bestaat dit jaar een eeuw. Het vuur in de oven brandt al 31 jaar onophoudelijk. Elk half uur gaan er verse kolen op het vuur. De stenen die in de oven gebakken worden, blijven gedurende het bakproces op één plaats staan in de oven. Het bakken duurt zo’n tien dagen.