Waarom nepbiljetten nog altijd in omloop zijn: ‘Vervalsers leren nieuwe technieken’

Vals geld duikt op in regio: school in Druten stuit op nepbiljet­ten, politie krijgt meldingen uit Doesburg en Rheden

12:32 DIEREN/ DRUTEN - Op meerdere plekken in de regio is recent vals geld opgedoken. De politie bespeurde in de gemeenten Doesburg en Rheden een toename van het aantal meldingen over vervalste biljetten. Op een middelbare school in Druten bleken nagemaakte tientjes in omloop te zijn.