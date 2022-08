Weer autobrand in Druten, buurtbewoners zien jongens wegrennen

MET VIDEO Veel zweet maar geen oververhit­ting: beachvol­ley­bal­toer­nooi op de Markt in Druten

In het mulle, hete zand naar de bal duiken, dit weekend was de 24ste editie van het Beachvolleybaltoernooi op de Markt in Druten. Mét voldoende water, zonnebrand en korte wedstrijden. Want het was warm, heel warm.

18 juni