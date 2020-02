Zanger van Het Feestteam: ‘Als ik een ander vak had moeten kiezen, was ik waarschijnlijk kok geworden’

Precies een maand geleden stond u in de Ziggo Dome met het ‘Grootste Feestcafé van Nederland’. Hoe kijkt u daarop terug?

„Niet normaal, wat was dat mooi. Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat het allemaal echt gebeurd is. Je moet weten, vooraf was er best wel wat scepsis bij verschillende betrokken partijen. Zo van, we hebben het jullie beloofd, dus we doen dit een keertje. En na afloop keek iedereen me met glanzende ogen aan. Ze hebben nog net niet een datum geprikt in de agenda van volgend jaar, zeg maar. Dat maakt me zó trots.”