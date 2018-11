'Ze vieren van alles, die boeddhisten. Op hun manier'

,,Ik heb een hoop moeten leren, ik zeg het eerlijk. In een dorp weet iedereen wie je allemaal langs krijgt. Vijf pastoors heb ik overleefd, en nu wonen vier monniken in de parochie. Sander is de enige met wie ik kan praten, dat is een Hollander. Met de rest is het gebarentaal. Lag ik hier 's middags op de bank, komt er één hier binnen door de achterdeur. Allerlei gebaren. Wilde een fiets lenen. Drie dagen later: weer een. Een grote bos bloemen zetten ze op tafel.